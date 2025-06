Beautiful: Finn vuole salvare Eric a tutti i costi, ma Ridge glielo permetterà? | Anticipazioni italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Eric Forrester, proprio al culmine della festa in suo onore, perderà conoscenza e sembrerà che questo sia l’ultimo atto per il personaggio interpretato da John McCook, che per ora resterà attaccato al respiratore.

Finn (Tanner Novlan), però, non si darà per vinto e insisterà per una cura sperimentale destinata ad Eric: un azzardo, o la va o la spacca. Ma perché non provare? Il “perché” è semplice: Eric aveva chiesto a Ridge (Thorsten Kaye) di evitare inutili accanimenti terapeutici e così ora lo stesso Ridge – rispettando la volontà del padre – non vorrà assolutamente che Finn lo operi inutilmente.

A questo punto, però, la famiglia si spaccherà e così Ridge – proprio un attimo prima che il respiratore venga staccato – dovrà acconsentire al fatto che l’operazione venga eseguita da Finn, con la collaborazione di Bridget (Ashley Jones). Non sarà facile e ci saranno istanti in cui Eric rischierà parecchio, ma alla fine i due medici riusciranno a concludere l’intervento.

Con quale esito? Verrà mantenuta la suspense per diversi episodi, con Ridge che si sentirà molto in colpa per aver “disubbidito” al suo papà. Ma alla fine l’idea di Finn si rivelerà vincente ed Eric guarirà!

Una volta terminata (felicemente) questa vicenda, non si parlerà praticamente più della malattia di Eric, che riprenderà la sua vita normale (tanto che, a distanza di più di un anno, il patriarca ha anche fatto parte della spedizione in Campania realizzata da Beautiful poche settimane fa).