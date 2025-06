Beautiful: le rivelazioni su Jack Marone, figlio di Nick e Brooke | Anticipazioni americane

Con il ritorno di Nick Marone nelle puntate americane di Beautiful, era inevitabile che si parlasse del figlio che l’uomo condivide con Brooke Logan, Jack. Come avrete capito dall’assenza di casting news in merito, il giovane Marone non farà la sua apparizione sulla scena, almeno non nell’immediato futuro.

Tuttavia sarebbe stato difficile evitare di menzionarlo, sebbene il suo nome non venga fatto da oltre un decennio. In tutti questi anni, infatti, gli sceneggiatori hanno fatto finta che non esistesse: che i figli dei protagonisti spariscano dalla scena a lungo – specie quando sono piccoli – non è una novità, ma su Jack è calato un vero e proprio muro del silenzio e di lui non si è saputo più niente.

Per questo, nel tempo, su di lui è cresciuta una forte aspettativa, ma coloro che speravano un giorno in qualche drammatica trama sul suo ritorno potrebbero restare delusi. Per lui, infatti, gli autori hanno deciso di percorrere una strada alquanto facile e per niente innovativa: quando Brooke e Nick si sono ritrovati faccia a faccia sulla scena, hanno fatto un accenno a quel figlio concepito in vitro inconsapevolmente e portato in grembo da Taylor Hayes. Ormai ragazzo, Jack Marone vive a Parigi e, del tutto disinteressato all’attività di trasporto marino del padre, ha invece ereditato la passione per la moda di mamma Brooke.

Insomma, è evidente che, qualora arrivasse sulla scena prima o poi, Jack sarà l’ennesimo rampollo con aspirazione da stilista che troverà impiego alla Forrester Creations!

Ricordate l’inconsueta storia che portò alla nascita di Jack? All’epoca, i novelli sposi Jack e Taylor cercavano di avere un figlio, ma dati i problemi di fertilità della psichiatra, avevano deciso di avvalersi di un’inseminazione in vitro, tramite donatrice di ovulo. In quello stesso periodo Brooke, decisa a riconquistare Nick (vista l’ennesima crisi con Ridge), aveva deciso di testare la propria fertilità, in modo da sedurre l’ex con la promessa di potergli dare un figlio (al contrario di Taylor).

Nell’archivio dell’ospedale, Brooke era ancora registrata con il cognome Marone e questo portò ad un imprevedibile sbaglio. Infatti Bridget Forrester, che si occupava del caso di Taylor, ricevette l’ovulo della madre, invece che quello della donatrice, poiché etichettati con lo stesso cognome. Quando la ragazza se ne accorse, era ormai troppo tardi: la procedura aveva avuto successo e Taylor era rimasta incinta. Alla nascita il bambino ebbe un problema di salute e dovette ricevere un trapianto di midollo, ma solo successivamente la verità venne a galla!

La devastante consapevolezza di aver partorito il figlio biologico della propria nemesi e del marito spinse Taylor nel baratro: la psichiatra ricadde nell’alcolismo e di certo non furono d’aiuto gli incontri clandestini con cui Nick fece vedere il bambino a Brooke…

Alla fine il matrimonio tra Nick e Taylor finì e tra i due vi fu una battaglia legale per la custodia esclusiva. Se Nick ebbe Brooke al fianco, a sostenere Taylor fu invece Rick Forrester, con il quale nel frattempo era nata una relazione. Con lo spegnersi delle ostilità, mesi dopo, Taylor prese consapevolezza che il proprio turbamento emotivo avrebbe compromesso la serenità di Jack e il loro rapporto, così decise di rinunciare al bambino cedendo il ruolo di madre a Brooke.

Nel frattempo, però, la Logan era tornata con Ridge, mentre per Nick si era aperto un nuovo capitolo sentimentale che lo vedeva in un triangolo tra Bridget Forrester e Katie Logan. Da lì a qualche anno l'uscita di scena di Nick, che si portò dietro Jack, il quale aveva sempre abitato con lui. E su quel bambino scese il silenzio… fino ad oggi!