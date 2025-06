Beautiful, trama 28 giugno: Ridge contro tutti perché Eric possa andare via sereno

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 28 giugno 2025

Finn ammette che non c’è certezza che Eric possa sopravvivere al trattamento sperimentale né che possa farlo con la stessa qualità di vita di prima. Ridge insiste che, per quanto vorrebbe riportare a casa Eric, suo padre ha espressamente dichiarato di non volere una vita non degna di vivere, attaccato immobile a delle macchine.

Un ricordo nella mente di Ridge fa sentire il momento in cui Eric ha espresso le sue volontà di non accanimento terapeutico al figlio. Quest’ultimo, non ritenendo sufficienti le poche garanzie offerte da Finn, è deciso a lasciare andare Eric in pace finché possono farlo.

Steffy e Donna continuando ad opporsi, con quest'ultima che insiste che il compagno sceglierebbe di lottare per restare con la sua famiglia se sapesse della via d'uscita offerta da Finn…