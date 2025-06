Colpa dei sensi: nuova serie Mediaset con Gabriel Garko e Anna Safroncik | Riprese iniziate

Sono ufficialmente iniziate a Roma le riprese di Colpa dei sensi, la nuova serie Mediaset firmata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, affiancati da Graziano Diana e Matteo Bondioli. Una produzione pronta a portare in prima serata un mix esplosivo di sentimenti, segreti e intrighi.

Al centro del racconto, due volti amatissimi dal grande pubblico: Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano insieme sul set dopo il successo di Se potessi dirti addio. Stavolta sono protagonisti di una storia in cui emozioni e mistero si intrecciano inesorabilmente.

La vicenda si svolge ad Ancona, tra scorci suggestivi e angoli carichi di segreti, dove la vita apparentemente perfetta di Laura (Anna Safroncik) ed Enrico (Tommaso Basili) viene improvvisamente sconvolta dal ritorno di Davide (Gabriel Garko). Ex fidanzato di Laura e migliore amico di Enrico, Davide è costretto a fare i conti con il proprio passato: anni prima ha lasciato la città a seguito della tragica morte della madre, un evento che ha segnato profondamente la sua vita. Per quella morte, il padre di Davide è stato condannato, ma i dubbi sulla sua colpevolezza non si sono mai del tutto spenti.

Spinto dalla sete di verità, Davide torna ad Ancona e riapre le ferite di un passato mai realmente sepolto. La sua presenza mette in crisi gli equilibri di Laura e riaccende passioni, tensioni e ricordi che entrambi credevano sopiti, in un crescendo emotivo dove il confine tra amore e lealtà si fa sempre più labile.

Accanto ai protagonisti, un cast di volti noti e amatissimi dal pubblico: Francesco Venditti interpreta Tommaso, un poliziotto brillante coinvolto nelle indagini che riaprono vecchi casi mai chiariti, mentre Giorgia Würth presta il volto a Viola, confidente e migliore amica di Laura.

Colpa dei sensi si prepara a diventare uno dei titoli di punta della prossima stagione di Canale 5, proponendo un thriller psicologico che fonde emozioni e mistero, supportato da un cast coinvolgente e una trama pensata per mantenere alta la suspense del pubblico. Seguici su Instagram.