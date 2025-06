Doc (versione americana): confermata la seconda stagione

Ieri sera, su Rai 1, si è conclusa la prima stagione di Doc, il medical drama firmato FOX e ispirato alla fortunata serie italiana Doc – Nelle tue mani, prodotta da Lux Vide e Rai Fiction. Una chiusura che arriva dopo un debutto col botto negli Stati Uniti, dove la serie ha conquistato oltre 16 milioni di spettatori solo con il primo episodio, diventando il lancio più visto del network americano negli ultimi cinque anni.

Il riscontro, costante per tutta la stagione, ha portato in America a una conferma immediata per un secondo ciclo di episodi, attualmente in preparazione per l’autunno 2025. E non sarà un semplice seguito: FOX ha deciso di raddoppiare l’impegno, passando da 10 a 22 episodi, segno tangibile della fiducia nel progetto.

Ispirata alla serie originale italiana, la versione americana ne rilegge trama e ambientazione adattandole al contesto statunitense, ma senza tradire l’anima della storia. Il fulcro resta lo stesso: un medico brillante, colpito da un’amnesia che gli cancella gli ultimi otto anni di vita, si ritrova a ricostruire la propria identità — personale e professionale — in un mondo che non riconosce più.

Protagonista della serie è la dottoressa Amy Larsen, interpretata da una intensa Molly Parker, già nota al pubblico per House of Cards e Deadwood. Amy è il capo della medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis: dopo un grave incidente, si risveglia con un vuoto di memoria profondo e si ritrova a ricucire relazioni, passioni e scelte che non ricorda di aver vissuto. Ogni episodio è una sfida tra ciò che era e ciò che è diventata.

Attorno ad Amy si muove un ensemble di personaggi sfaccettati e ben costruiti: Michael (Omar Metwally), suo ex marito oggi risposato ma ancora legato a lei; Gina (Amirah Vann), neuropsichiatra e amica fidata; Jake (Jon-Michael Ecker), collega e amore dimenticato; TJ (Patrick Walker), giovane medico che ha scelto la carriera ispirato da Amy; Sonya (Anya Banerjee), una specializzanda con cui i rapporti sono tutt’altro che semplici.

A dare ulteriore spessore alla prossima stagione sarà Felicity Huffman, amatissima interprete nota in tutto il mondo per il ruolo iconico di Lynette Scavo in Desperate Housewives. L’attrice vestirà i panni della dottoressa Joan Ridley, ex mentore di Amy, figura affascinante e controversa, portatrice di segreti e ambizioni che promettono di scuotere l’equilibrio del reparto.

In Italia, la prima stagione del remake è andata in onda proprio su Rai 1, la casa dell'originale con Luca Argentero. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale per la seconda stagione, è probabile che approdi nel nostro Paese tra la tarda primavera e l'estate 2026, una volta completati doppiaggio e adattamento.