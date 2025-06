Don Matteo 15: riprese iniziate, quando va in onda?

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Don Matteo 15, la nuova stagione della longeva serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, pronta a tornare in onda su Rai 1 nella prossima primavera con dieci appuntamenti in prima serata (ciò stando ad alcune informazioni diffuse tempo addietro da Fanpage). Un ritorno molto atteso, che promette di confermare ancora una volta il successo e il calore del pubblico italiano.

Protagonista indiscusso è ancora una volta Raoul Bova, che veste i panni di Don Massimo, il carismatico sacerdote detective, affiancato da un cast di grandi veterani. Accanto a lui ritroviamo Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta come Natalina, Francesco Scali nella parte di Pippo e Pietro Pulcini nel ruolo del Brigadiere Ghisoni. La familiarità e la sintonia tra questi personaggi rappresentano un vero e proprio marchio di fabbrica della serie, che da anni accompagna gli spettatori con storie di vita, indagini e momenti di comicità.

Tra i ritorni più attesi ci sono anche Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini, protagonisti della relazione tra Giulia Mezzanotte e il Capitano Diego Martini, una delle linee narrative principali che regalerà emozioni e tensioni, ampliando le dinamiche personali e professionali all’interno della trama.

Le riprese sono concentrate tra le suggestive ambientazioni di Spoleto e gli studi Lux di Formello, luoghi che contribuiscono a ricreare quell’atmosfera unica che ha reso Don Matteo un punto di riferimento della fiction italiana. La sceneggiatura, affidata agli storici autori Mario Ruggeri e Umberto Gnoli, continua a intrecciare con maestria mistero, ironia e sentimenti, elementi che da sempre caratterizzano la serie.

Con la quindicesima stagione, Don Matteo si prepara quindi a conquistare nuovamente il pubblico di Rai 1, confermandosi come un classico contemporaneo capace di emozionare e divertire a ogni nuova puntata. Seguici su Instagram.