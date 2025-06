Forbidden fruit, anticipazioni 1° luglio 2025 (seconda puntata)

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 1° luglio 2025

Dopo una cena tra amici, Ender e suo marito, rimasti soli, mettono da parte la maschera della coppia perfetta, rivelando un rapporto segnato da profonde tensioni. In un’altra occasione, Halit invita Yildiz a seguirlo in elicottero per visitare una delle sue aziende. Quella giornata risulta essere speciale: Yildiz apprezza i gesti di attenzione di Halit, come il pranzo in un raffinato ristorante e la premura di farla riaccompagnare a casa dall’autista.

Zeynep confida a una collega le sue difficoltà economiche, ignara che Alihan stia ascoltando. Colpito dalla situazione, Alihan decide di anticiparle lo stipendio senza dirle nulla, mostrando così un lato inaspettatamente altruista del suo carattere. Nel frattempo, Ender osserva attentamente Yildiz. Capendo il suo desiderio di scalare socialmente, le fa una proposta sorprendente: le offre del denaro per sedurre suo marito in modo da ottenere un divorzio vantaggioso senza rinunciare ai privilegi acquisiti…