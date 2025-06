Forbidden fruit, anticipazioni 30 giugno 2025: trama prima puntata

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 30 giugno 2025

Yildiz e Zeynep sono due sorelle che vivono insieme in un appartamento, cercando di affrontare le loro numerose difficoltà economiche. Nonostante il legame familiare, le loro personalità non potrebbero essere più diverse: Yildiz è determinata e ambiziosa, mentre Zeynep è una donna dai forti principi morali.

Yildiz lavora in un ristorante di lusso, mentre Zeynep è impiegata in un’azienda che viene acquisita da Alihan Tasdemir, un giovane e affascinante imprenditore di successo. Con l’arrivo del nuovo capo, la vita di Zeynep prende una direzione inattesa, mentre quella di Yildiz subisce scossoni sia sul fronte sentimentale che professionale.

In ambito amoroso, il ricco Metin, con cui Yildiz ha una relazione, le confessa di non avere intenzioni serie a causa delle sue umili origini. Nella sfera lavorativa, invece, Yildiz ottiene un nuovo impiego come cameriera presso la signora Ender, una sofisticata donna dell'alta società che vive con il figlio Erim, il marito Halit e le figlie di lui, Zehra e Lila. Tuttavia, presto Yildiz scoprirà di essere solo una pedina nei piani manipolatori di Ender…