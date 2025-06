Forbidden fruit, anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio 2025

Yildiz e Zeynep sono due sorelle che vivono insieme e affrontano fianco a fianco le difficoltà economiche. Nonostante il legame profondo, sono caratterialmente molto diverse: Yildiz sogna il riscatto sociale, mentre Zeynep è una donna onesta e salda nei propri valori. Yildiz lavora in un ristorante di lusso, mentre Zeynep è impiegata in un’azienda che viene rilevata da Alihan Tasdemir, giovane e affermato imprenditore. L’arrivo di Alihan cambia radicalmente il destino di Zeynep, così come quello di Yildiz, che si ritrova presto sconvolta sia in amore che nella carriera.

In ambito sentimentale, Yildiz riceve una delusione dal facoltoso Metin, che le confessa di non volerla sposare a causa delle sue umili origini. Sul fronte lavorativo, invece, ottiene un impiego presso la signora Ender, un’influente donna dell’alta società che vive con il marito Halit, il figlio Erim e le due figlie di Halit, Zehra e Lila. Tuttavia, Yildiz scoprirà presto di essere solo una pedina nei piani di Ender.

Dopo una cena tra amici, Ender e Halit mostrano le vere crepe del loro matrimonio, fatto di tensioni e rancori nascosti. Un giorno, Halit invita Yildiz a visitare una delle sue aziende in elicottero. La giornata si rivela speciale: Halit la tratta con premura, la porta a pranzo in un ristorante elegante e la fa riaccompagnare a casa con l’autista, conquistando la sua attenzione.

Nel frattempo, Zeynep si confida con una collega riguardo alle sue difficoltà economiche, ignara che Alihan ascolti tutto. Colpito dalla sua sincerità, il giovane imprenditore le anticipa di nascosto lo stipendio, rivelando un lato inaspettatamente generoso.

Ender, intuendo la sete di riscatto di Yildiz, le fa un’offerta scioccante: le promette denaro in cambio di una seduzione ai danni del marito Halit, così da poter ottenere il divorzio senza perdere i suoi privilegi. Yildiz accetta, confidandosi con l’amica Sengul, che però teme un inganno da parte di Ender.

Durante un ricevimento, Ender incontra il suo amante, un chirurgo estetico amico di Zehra, mentre Halit continua a mandare messaggi a Yildiz. Intanto, Alihan chiede a Zeynep di presenziare a una premiazione da lui organizzata. Quando Eda, collega di Zeynep, non può ritirare le targhe per l’evento, Zeynep si offre di aiutarla, ma viene scippata. Appresa la notizia, Alihan affida l’incarico al collega Hakan e corre a soccorrere Zeynep. Lal, desiderosa di una storia più seria con Alihan, rimane delusa dal suo distacco.

Dopo l’incidente, Alihan regala a Zeynep un dono per compensare quanto le è stato rubato, e lei, pur imbarazzata, accetta. Ender organizza un ricevimento nella villa e invita il fratello Caner, sgradito a Halit. Durante la festa, il piccolo Erim si fa male a una gamba, e nella confusione Yildiz approfitta per sbirciare nel cellulare di Ender, rischiando di essere scoperta da Halit. Nota però una chiamata sospetta da un contatto salvato come “Signora Sinan”. Quando la informa, Ender le ordina di farsi gli affari propri.

Yildiz, intanto, comunica a Halit di voler lasciare il lavoro, mentre Ender confessa a Caner di essere ormai stanca del marito. Yildiz induce Halit a chiedersi i motivi di quella decisione e, fingendo esitazione, gli svela tutto il piano architettato da Ender. Halit incarica allora Sitki di pedinare la moglie e controllarne il telefono, scoprendo così la sua relazione con Sinan.

Zeynep, invece, resta profondamente delusa quando scopre che Alihan ha trasferito Eda nonostante le sue suppliche. Hakan, amico e socio di Alihan, le rivela che dietro il suo carattere burbero si nasconde un uomo dal cuore generoso. Così Zeynep cerca di abbattere le sue difese con dolcezza e comprensione. Dopo il trasferimento di Eda, si occupa di trovare una nuova assistente e, colpita dalla storia difficile di Yeter, decide di assumerla, apprezzandone forza e determinazione…