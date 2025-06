Forbidden Fruit anticipazioni: Ender chiede a Yıldız di sedurre Halit ma…

Forbidden Fruit, la nuova dizi turca del pomeriggio di Canale 5 in onda da lunedì 30 giugno alle 14.10, prenderà il via da un grande intrigo. La ricchissima Ender Çelebi (Şevval Sam) deciderà infatti di assumere la giovane e attraente cameriera Yıldız Yılmaz (Eda Ece) e le darà un compito ben preciso: sedurre il marito Halit Argun (Talat Bulut). Una situazione che, col trascorrere delle puntate, sfuggirà decisamente di mano a Ender…

Forbidden Fruit, news: Ender vuole divorziare da Halit

La storyline prenderà il via quando Ender incontrerà Yildiz nel locale dove lavora. Colpita dai suoi modi carini, la Çelebi domanderà dunque alla Yilmaz se le vada di unirsi alle cameriere della sua lussuosissima casa. Un’offerta che la ragazza non potrà rifiutare, soprattutto quando Ender le dirà che è disposta ad offrirle il triplo dello stipendio che le dà il ristorante.

Viste le difficoltà economiche in cui versano lei e la sorella minore Zeynep (Sevda Erginci), sua coinquilina, Yildiz si preparerà dunque a lavorare a villa Argun: un nuovo lavoro che le sembrerà un sogno, dato che da sempre subisce il fascino dei ceti più abbienti e ha giurato a se stessa che, prima o poi, riuscirà ad ottenere tutti i soldi necessari per fare ciò che vuole.

Tuttavia, Yildiz resterà spiazzata quando Ender le dirà che vuole divorziare dal marito Halit e le proporrà di aiutarla in cambio di denaro…

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz accetta di circuire Halit

Certa che otterrà una quota maggiore dal divorzio se dimostrerà che il marito le è stato infedele, Ender proporrà a Yildiz di circuire Halit e di farsi trovare, a tempo debito, in una camera d’albergo con lui per dare il via al suo piano. Nonostante le perplessità iniziali, che la porteranno a prendersi un po’ di tempo per ragionare al meglio sul da farsi, Yildiz accetterà tale compito, ma a sorpresa sembrerà davvero attratta da Halit e dai suoi modi di fare.

Non a caso, al termine di un viaggio in elicottero al fianco dell’Argun Senior per via di un viaggio di lavoro, Yildiz darà l’impressione di voler scovare ad ogni costo un segreto di Ender per tenerla in pugno. Ma la donna avrà davvero qualche scheletro nell’armadio?

Forbidden Fruit, trame: il segreto di Ender

Eh sì: possiamo anticiparvi che, ormai già da diverso tempo, Ender ha una relazione extraconiugale con l’affascinante medico Sinan (Kıvanç Kasabalı), a sua volta fresco di divorzio. Un segreto scottante che, attraverso mille sotterfugi, Yildiz non farà fatica a scovare. Per questo, dando il via ad una serie di colpi di scena, la giovane deciderà di fare il doppio gioco con Ender e svelerà proprio a Halit che la moglie l’ha assunta per sedurlo!

Un incipit che darà il via a tutta la controversa storia di Forbidden Fruit, dove ci sarà spazio anche per una bella storia d’amore con protagonisti Zeynep, la sorella di Yildiz, e l’imprenditore Alihan Taşdemir (Onur Tuna), socio in affari di Halit. Di questo, però, vi parleremo prossimamente… Seguici su Instagram.