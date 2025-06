Forbidden fruit debutta il 30 giugno su Canale 5, la storia di Yıldız e Zeynep

(Da comunicato Mediaset) A partire dal 30 giugno alle ore 14.10, su Canale 5 debutta in prima visione assoluta ed esclusiva Forbidden Fruit. La serie vanta nel cast nomi di rilievo come Hakan Karahan (Love Is in the Air), Sevda Erginci (Come Sorelle) e Sarp Can (Mr. Wrong, Love Is in the Air).

Si tratta di un avvincente intreccio che esplora il rapporto tra l’alta società e il mondo degli affari nella Turchia contemporanea, dove si dice che solo tre cose non si possano nascondere: amore, fumo e mancanza di denaro. Al centro della trama, una donna astuta e ben sposata cerca di ottenere un divorzio vantaggioso, ma finirà vittima dei suoi stessi intrighi.

Protagoniste della storia sono Yıldız e Zeynep, due sorelle legate da un forte vincolo affettivo ma profondamente diverse nel carattere e nelle ambizioni. La vita di Yıldız cambia radicalmente dopo l’incontro con Ender, una donna disposta a tutto per porre fine al proprio matrimonio con Halit senza perdere il prestigio nella società alto borghese di Istanbul e la sicurezza economica. Determinata a massimizzare i benefici del divorzio, Ender escogita persino un piano per accusare il marito di tradimento, coinvolgendo Yıldız nella macchinazione.

Mentre Yıldız valuta come muoversi, Zeynep inizia a lavorare nello studio di uno dei soci di Halit. È proprio qui che la giovane verrà trascinata in eventi inaspettati che trasformeranno completamente la sua esistenza.

La serie è stata girata tra le suggestive ambientazioni di Istanbul e i distretti di Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu, Cihangir, oltre che nelle incantevoli località di Abant e della provincia di Kocaeli. Una curiosità riguarda la quinta stagione: nella scena conclusiva di un episodio compaiono immagini mozzafiato della Toscana.