Il paradiso delle signore 10: le nuove storie, ecco come cominceranno

Con la presentazione dei palinsesti Rai avvenuta il 27 giugno, sono state diffuse anche le primissime notizie sulle nuove vicende che terranno compagnia da settembre ai telespettatori de Il paradiso delle signore. Molte cose saranno cambiate e la sinossi che segue rappresenta il punto di partenza delle storie che poi si svilupperanno nel corso della stagione:

Milano, 1966. Il celebre grande magazzino riapre con la solida guida di Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, che ora è tornata in pianta stabile alla direzione. L’apertura è scandita dalla nuova collezione di Gianlorenzo Botteri, che per questa stagione ha affidato le acconciature a Delia, con cui ha vissuto una romantica estate. Con l’uscita di scena di Tancredi e della Furlan, la gestione della GMM passa nelle mani di Odile, che beneficia del sostegno incondizionato di Umberto, ignara però che questi sia suo padre.

Odile ha interrotto la relazione con Guido e si è resa conto di provare qualcosa per Matteo, il quale, nel frattempo, ha iniziato una storia con Marina Valli, la popolare diva dei musicarelli. Mentre Rosa non è ancora tornata ed Elvira si occupa del suo neonato, le Veneri sono a corto di personale e devono colmare il vuoto. La soluzione arriva per caso: Caterina, figlia del nuovo magazziniere Fulvio, un imprenditore caduto in disgrazia che sta cercando di ricominciare da zero.

Nel frattempo, Enrico e Anita si sono trasferiti a villa Guarnieri, permettendo a lui di riprendere la carriera medica, nonostante continui a soffrire per una dolorosa ferita al braccio di cui sceglie di non parlare con nessuno, nemmeno in famiglia. Tra le mura domestiche, Adelaide riscopre un ruolo centrale e attira l’attenzione dell’intera città di Milano dopo l’estate trascorsa con Marcello e vissuta sotto i riflettori lungo la Costa Azzurra.

Come già detto, questo è solo l'inizio, con ulteriori storie e nuovi personaggi che si aggiungeranno già nelle prime puntate ma anche in seguito.