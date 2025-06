Innocence, dal 12 luglio la nuova soap del weekend di Canale 5. Trama prima puntata

Da sabato 12 luglio, subito dopo Beautiful, Canale 5 trasmetterà Innocence (Masumiyet titolo originale), una nuova dizi turca trasmessa in patria nel 2021 e composta da una sola stagione: tredici episodi di circa due ore, che l’ammiraglia Mediaset manderà in onda divisi in due (tra sabato e domenica).

Per tutta l’estate, quindi, avremo una sorta di “soap del weekend” che ci accompagnerà esclusivamente nel fine settimana. Ecco le anticipazioni della prima puntata, in onda appunto il 12 luglio:

Ela è una giovane studentessa universitaria che si innamora di Ilker Ilgaz, il carismatico capo di suo padre, un affascinante uomo di 35 anni. Nonostante Ilker sia ufficialmente fidanzato con l’influencer Irem, riesce a conquistare Ela, convincendola che la sua relazione con Irem sia ormai acqua passata. L’uomo le racconta infatti che Irem ha gravi problemi emotivi e non è in grado di accettare la fine del loro rapporto. Fidandosi delle sue parole, Ela intraprende una relazione con lui, sebbene venga spesso assalita da episodi di gelosia. Desidera che Ilker faccia chiarezza con tutti e annunci pubblicamente la fine del legame con Irem, così da poter vivere il loro amore alla luce del sole, senza dover continuare a incontrarsi segretamente nel suo ufficio.

Ilker, infatti, ha preso Ela come tirocinante nel suo posto di lavoro, consentendo loro di vedersi ogni giorno. Nel frattempo, Bahar, la madre di Ela, inizia a sospettare che sua figlia stia frequentando qualcuno. Quando nota la targa dell’auto di quest’uomo, realizza con sgomento che si tratta proprio di Ilker. Tuttavia, il rapporto tra i due prende una svolta drammatica nel giorno del diciannovesimo compleanno di Ela, quando Ilker la lascia in strada dopo un litigio. Seguici su Instagram.