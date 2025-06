La forza di una donna, anticipazioni 1° luglio 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di martedì 1° luglio 2025

Sirin è in ansia perché Enver ha rintracciato il suo numero sul telefono di Sarp, e così si rivolge a Hatice per chiedere aiuto. Hatice viene a sapere che suo marito aveva spedito il telefono a Bahar e, turbata, si precipita al laboratorio nel tentativo di recuperarlo. Nel frattempo, Doruk, dopo aver visto un volantino dedicato a un cane smarrito insieme a sua madre, decide di scappare da scuola per cercare l’animale e finisce per perdersi in un mercato.

Bahar, preoccupata, si mette subito alla sua ricerca e si imbatte in Hatice davanti al laboratorio, dove quest’ultima sceglie di unirsi a lei. Durante la ricerca, Bahar ricorda con nostalgia un episodio passato in cui Nisan si era persa, e Sarp era riuscito a trovarla cantando la sua canzone preferita. Dopo lunghe e vane ricerche tra le bancarelle del mercato, Bahar si sente sopraffatta dalla disperazione. Per aiutarla, Hatice inizia a intonare quella stessa canzone, coinvolgendo Bahar e tutti i presenti nel coro. Alla fine, Doruk, che nel frattempo era stato soccorso da un poliziotto, sente il canto e riesce a raggiungere il gruppo.

Successivamente, Doruk e Bahar fanno visita alla proprietaria di Topac, il cane smarrito, ma scoprono che purtroppo non è ancora stato ritrovato…