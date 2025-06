La forza di una donna, anticipazioni 13 giugno 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di venerdì 13 giugno 2025

Bahar ha avuto l’ennesima discussione con sua madre, che la accusa di essere responsabile del suicidio di suo padre. Nel bel mezzo del litigio, Sirin rientra a casa e interviene in modo aggressivo, rivelando a Bahar che suo padre aveva una relazione con un’altra donna e che suo marito era una persona immorale. Sconvolta, Bahar se ne va, mentre Enver cerca di riportare la calma, spiegando a Hatice che Bahar non possiede uno scaldabagno in casa.

Più tardi, Hatice e Sirin si recano in un centro commerciale, dove Hatice decide di ordinare uno scaldabagno per Bahar. Sirin, notando il gesto della madre, manifesta chiaramente il suo disappunto. Successivamente, confida a Hatice di essere stata testimone della morte di Sarp, lasciando intendere di aver avuto una relazione con lui. Racconta inoltre che l’uomo stava molestando una ragazza su un traghetto quando fu attaccato e cadde in mare. Hatice, colpita dai racconti di Sirin, prende la drastica decisione di interrompere ogni rapporto con Bahar… Seguici su Instagram.