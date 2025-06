La forza di una donna, anticipazioni 17 giugno: Bahar è nel panico!

La forza di una donna, anticipazioni puntata di martedì 17 giugno 2025

Bahar, esausta per i due lavori, perde i sensi in sartoria e rompe accidentalmente un ferro da stiro. Sema insiste affinché lo ripaghi, il che getta Bahar nel panico, poiché a malapena riesce a mettere insieme i soldi per sfamare i suoi figli.

Musa è tormentato dalla paura che Jale possa lasciarlo da un momento all’altro e si confida con Bahar, che lo incoraggia a esprimere i suoi sentimenti alla moglie. Tuttavia, Musa fatica a comprendere le esigenze del piccolo Bora e accoglie volentieri l’aiuto e l’esperienza di Bahar per riuscirci meglio.

Enver cerca di persuadere Hatice ad accogliere sua figlia e i nipoti nella loro vita, ma lei rimane fermamente contraria.