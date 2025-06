La forza di una donna, anticipazioni 19 giugno: Bahar scoraggia l’interesse di Hakan

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 19 giugno 2025

Bahar prende parte alla cena per il compleanno di Teoman, ma scoraggia qualsiasi interesse che Hakan possa avere nei suoi confronti. Tornando a casa, scopre che i bambini hanno letto l’articolo in cui Sarp viene descritto come un pervertito e che Nisan è rimasta molto scossa. Decide quindi di parlare con i suoi figli per chiarire la situazione. Successivamente, trova il biglietto di Yusuf che annuncia lo sfratto e si rivolge ad Arif nel tentativo di convincerlo a permetterle di restare. Arif discute con suo padre, ma Yusuf non è disposto a cambiare idea.

Bahar nota che la foto di Sarp è scomparsa dalla casa e Doruk le rivela che Nisan l'ha gettata via, causando così la sua ira nei confronti della figlia, che ne è affranta. Infine, Musa incontra Sinan, l'ex di Jale, e pensando che sia solo un collega, lo invita a cena a casa loro. Sinan si presenta con la sua fidanzata…