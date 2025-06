La forza di una donna, anticipazioni 20 giugno 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di venerdì 20 giugno 2025

Mentre la vicina di casa persiste nel fare pressioni su Yusuf affinché si decida a sfrattare Bahar, la situazione in casa di quest’ultima si complica ulteriormente. I suoi due figli, Nisan e Doruk, si ammalano, mettendo Bahar in un serio stato di difficoltà. Non potendo più permettersi di assentarsi dal lavoro per prendersi cura dei bambini, decide di rivolgersi al nonno Enver, sperando in un aiuto concreto. Tuttavia, l’anziano si dimostra poco all’altezza della situazione, evidenziando la necessità di un intervento più efficace.

Questo porta Bahar a coinvolgere la nonna Hatice, la cui presenza e supporto risultano indispensabili per gestire la situazione domestica. L'avvicinamento dei nonni ai nipoti avviene in modo discreto, cercando di evitare che la zia Sirin ne venga a conoscenza. Tuttavia, il loro segreto non rimane nascosto a lungo, e quando Sirin lo scopre, la sua reazione è esplosiva…