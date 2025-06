La forza di una donna, anticipazioni 23 giugno 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 23 giugno 2025

Con Yusuf che le chiede di andarsene, Bahar cerca disperatamente una soluzione; la donna si impegna a mantenere un atteggiamento positivo per non far pesare la sua tristezza sui figli, ma Nisan, che non è ancora inserita a scuola, ne subisce le conseguenze. Nel frattempo, Hatice scopre la figlia in fin di vita e prende la decisione di porre fine alla propria esistenza. Entrambe vengono portate in ospedale in condizioni critiche…