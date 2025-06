La forza di una donna, anticipazioni 24 giugno 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di martedì 24 giugno 2025

Nella mente di Bahar si affollano i ricordi dei momenti passati con Sarp, tra cui quello in cui incontrò per caso Julide, la madre di Sarp. Vista la giovane età della donna, Bahar la scambiò per un’amante di Sarp e gli fece una scenata di gelosia rimasta memorabile, che però si placò non appena scoprì la verità.

Enver si dedica alle cure di Hatice e Sirin, entrambe ancora ricoverate in ospedale: Hatice rimane in terapia intensiva, mentre Sirin è ormai vicina alle dimissioni. Inaspettatamente, Bahar riceve la visita di una donna sconosciuta… Seguici su Instagram.