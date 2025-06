La forza di una donna, anticipazioni 25 giugno: Bersan tenta di parlare con Arif ma…

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 25 giugno 2025

Bahar supporta Hikmet nel mantenere il segreto su Ceyda e, in segno di riconoscenza, lui convince Yusuf a non mandarla via di casa. Poco dopo, Bahar scopre che Hatice e la sorellastra Sirin sono entrambe ricoverate in ospedale, con sua madre in condizioni critiche in terapia intensiva. Tuttavia, Enver, per non agitare Sirin, le impedisce di visitarla. Determinata, Bahar si affida a Jale, che accetta di aiutarla di nascosto, senza informare né Sirin né Enver.

Nel frattempo, Bersan torna nel quartiere e tenta di parlare con Arif, ma lui la respinge con fermezza, affermando che non c’è niente da discutere. Sirin ed Enver rientrano a casa e la ragazza realizza che suo padre ha trovato il suo telefono cellulare, il quale contiene la prova del suo coinvolgimento nella morte di Sarp…. Seguici su Instagram.