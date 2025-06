La forza di una donna, anticipazioni 27 giugno 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di venerdì 27 giugno 2025

Jale è sopraffatta dal rimorso di non incarnare il ruolo della madre perfetta che sforna biscotti e sostiene i figli, un peso che la porta a scontri accesi con il marito. Tuttavia, durante una conversazione con Sinan, realizzerà di non provare più amore per l’uomo al suo fianco.

Enver è sempre più assillato dall’idea che la figlia abbia bisogno di un aiuto psichiatrico e sembra ossessionato dal telefono di Sarp, concentrando su di esso tutte le sue preoccupazioni… Seguici su Instagram.