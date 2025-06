La forza di una donna, anticipazioni 30 giugno 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 30 giugno 2025

Doruk e Nisan prendono parte a una vendita di beneficenza organizzata dalla scuola, ma Bahar, impegnata con altre faccende, non riesce ad accompagnarli. Sentendosi a disagio per l'assenza dei genitori, Nisan chiede ad Arif di impersonare il ruolo di padre per quel pomeriggio. La decisione scatena una scena di gelosia da parte dell'ex di Arif, complicando ulteriormente la situazione. Nel frattempo, Bahar continua a manifestare problemi di salute, svenendo più volte nel corso degli eventi…