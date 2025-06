La forza di una donna, trama 5 giugno: Bahar costretta a recarsi a casa della madre…

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 5 giugno 2025

Bahar potrebbe beneficiare di un supporto economico dal governatorato, ma perde questa opportunità a causa della dichiarazione di sua madre Hatice, la quale sostiene di poterle fornire aiuto.

Di conseguenza, Bahar è costretta a recarsi a casa della madre e, durante l’attesa, scopre da Enver che Sarp faceva loro visita. Viene inoltre a sapere che, in una occasione, Hatice aveva dato a Sarp delle pere Deveci da portarle. Così comprende cosa fosse successo: Sarp era caduto dal traghetto mentre cercava di recuperare quelle pere.

Scioccata e piena di rabbia, Bahar affronta Hatice in una discussione accesa, per poi allontanarsi. Al ritorno, Arif la invita con una scusa a entrare in casa sua, ma approfitta di lei commettendo un abuso…