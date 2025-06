La forza di una donna, anticipazioni 6 giugno: Bahar e la memorabile sorpresa per Nisan

La forza di una donna, anticipazioni puntata di venerdì 6 giugno 2025

In occasione del matrimonio di Yeliz, Bahar ritira dal fondo di una vecchia scatola il vestito che Sarp le aveva donato, un prezioso ricordo che conserva gelosamente in onore del suo grande amore. Tuttavia, le sue difficoltà economiche le impediscono di acquistare un abito simile per la figlia Nisan, che lo desidera con tutto il cuore. Nonostante ciò, Bahar riesce a organizzare per lei una sorpresa memorabile.

Nel frattempo, Ceyda cerca rifugio a casa di Bahar per sfuggire alla gelosia opprimente e alla violenza di Hikmet. Ma la situazione si complica quando l'uomo comincia a minacciare anche lei…