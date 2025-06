La forza di una donna anticipazioni: Bahar rischia di essere sfrattata!

I guai non finiscono mai per Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi). Non a caso, nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, la protagonista della dizi rischierà di essere sfrattata per un motivo ben preciso…

La forza di una donna, news: la relazione clandestina tra Ceyda e Yusuf

La storyline comincerà a complicarsi quando Bahar assisterà alla luce del sole ad un incontro clandestino tra la vicina di casa Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu) e il suo locatore Yusuf Kara (Yaşar Uzel), padre del più giovane Arif (Feyyaz Duman), a sua volta al corrente della tresca.

Visto che temerà di essere uccisa dal violento marito Hikmet (Melih Çardak), che a sua volta avrà intimato a Bahar di avvisarlo di qualsiasi sua mossa, Ceyda chiederà espressamente a Yusuf di trovare un modo per sfrattare quanto prima la Çeşmeli. Una richiesta che, ovviamente, Yusuf prenderà alla lettera, tant’è che scriverà un bigliettino indirizzato a Bahar nel quale le chiederà di liberare l’appartamento entro la fine del mese.

La forza di una donna, spoiler: Bahar rischia di essere sfrattata

Dato che non potrà rischiare di restare senza casa, soprattutto per il bene dei piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), Bahar sarà disposta quasi a tutto per stare lì. Certa che non sia giusto sposare un uomo senza amore pur di mantenere lei e i suoi figli, come invece le consiglierà di fare l’amica Yeliz (Ayça Erturan), Bahar cercherà di sondare il terreno con Arif, che però si limiterà a dirle che nulla può fare contro la decisione che ha preso il padre.

Tuttavia, pur di ottenere aiuto da parte del barista, Bahar coinvolgerà Arif in una partita di un gioco da tavolo, sottolineando che dovrà fare un tentativo con Yusuf qualora lei dovesse riuscire a batterlo. Dato che Bahar riuscirà a vincere, alla fine Arif cercherà di parlare con Yusuf. Quest’ultimo sarà però irremovibile e gli lascerà intendere che Bahar e i suoi figli devono sloggiare entro la fine del mese…

La forza di una donna, trame: il dolore di Nisan

Come se non bastasse, quando sarà ad un passo dal perdere la casa, Bahar dovrà affrontare una nuova problematica. Attraverso un articolo ritrovato su internet, Nisan scoprirà che il defunto padre Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) – il giorno che è caduto in mare perdendo presumibilmente la vita – è stato accusato di molestie ai danni di una ragazza più giovane.

Delusa, Nisan inizierà dunque a guardare con sdegno la foto della figura paterna, tant’è che Doruk butterà la sua fotografia nella spazzatura per non causare alla sorella troppo dolore. A quel punto, Bahar dovrà fare un discorso serio ai due figlioletti e dirà loro che Sarp è stato ingiustamente accusato e che non avrebbe mai potuto fare del male ad una ragazza indifesa.

Una teoria, quella dell’innocenza di Sarp, che non convincerà invece Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar), la madre di Bahar. Viste le numerose bugie della figlia minore Şirin (Seray Kaya), che le avrà addirittura fatto credere di avere avuto una relazione con Sarp, Hatice romperà ancora una volta i rapporti con Bahar. Per questo, la donna rifiuterà persino un regalo di Nisan e Doruk quando vorranno ringraziarla per l’acquisto di uno scaldabagno regalato loro qualche giorno prima… Seguici su Instagram.