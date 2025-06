La forza di una donna anticipazioni: Ceyda messa in difficoltà da Hikmet, ecco perché

L’ossessione del prepotente Hikmet (Melih Çardak) nei confronti di Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu) causerà dei veri e propri momenti di tensione nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna. Non a caso, l’uomo finirà per rovinare anche uno spettacolo della sua ormai ex amante…

La forza di una donna, news: Ceyda non vuole più saperne nulla di Hikmet

Decisa a non farsi più utilizzare da Hikmet, già sposato con un’altra donna, Ceyda deciderà di troncare all’improvviso la sua relazione con lui. Un gesto che rallegrerà Yusuf Kara (Yaşar Uzel), l’altro suo amante nonché padre di Arif (Feyyaz Duman). Tuttavia, grazie a tale decisione, Ceyda non farà altro che innescare l’ira di Hikmet, il quale, convinto che sia di sua proprietà, si presenterà più volte nel suo appartamento di Tarlabaşı al fine di convincerla a dargli un’altra possibilità.

In tutte le occasioni, Ceyda si mostrerà però irremovibile di fronte alle scuse di Hikmet, tant’è che deciderà addirittura di trovarsi un lavoro. Non a caso, la donna verrà ingaggiata in locale “malfamato” come cantante e si preparerà a debuttare nel mondo dell’arte per iniziare a vivere onestamente. Un particolare del quale renderà partecipe anche Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi), ormai trasferitasi definitivamente dalla madre Hatice Sarıkadi (Bennu Yıldırımlar)…

La forza di una donna, trame: Ceyda comincia a legare con Bahar

Eh sì: visto che avrà bisogno di alcune abiti per il suo debutto nel locale, Ceyda convincerà il sarto Enver (Şerif Erol) a cucirgliene alcuni su misura. Un escamotage che permetterà alla Aşçıoğlu di rivedere Bahar e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). In ogni caso, col trascorrere del tempo, Hatice non vedrà di buon occhio le visite improvvise della donna, in primis perché sarà troppo sfacciata ogni volta che si proverà gli abiti che il marito Enver sta cucendo per lei.

Ceyda non sembrerà però curarsi particolarmente dell’evidente gelosia di Hatice, tant’è che inviterà lei ed Enver, così come Bahar, alla prima del suo spettacolo. Un evento al quale presenzierà anche Arif, che deciderà a punto di dare uno strappo in macchina agli altri tre ospiti della Aşçıoğlu…

La forza di una donna, trame: Ceyda messa in difficoltà da Hikmet

Partendo da questi presupposti, nella serata si creeranno due momenti di vera e propria tensione. Nel primo caso, Bahar accuserà Berşan (Sahra Şaş) di avere introdotto la droga in casa sua nella speranza di procurarle problemi con la polizia. Tale piano finirà dunque per fare arrabbiare Arif, il quale dirà chiaramente a Bersan che non c’è più spazio per lei nel suo cuore perché è già innamorato di un’altra donna.

Ancora più tensione si avvertirà però quando Hikmet farà irruzione nel locale con i suoi scagnozzi e, armato di pistola, obbligherà tutti gli uomini presenti a girarsi in modo tale che Ceyda possa cantare ed esibirsi soltanto per lui. Un’azione meschina che farà sprofondare Ceyda nel vortice della delusione più totale, anche se persino in questo caso rifiuterà di riaccogliere Hikmet tra le sue braccia.

In un teso faccia a faccia, Ceyda sottolineerà a Hikmet che preferisce morire di fame o addirittura prostituirsi piuttosto che dargli un'altra possibilità. Ma tutto ciò basterà a far arrendere l'uomo?