La forza di una donna, anticipazioni dal 9 al 13 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 9 a venerdì 13 giugno 2025

Hatice inizia a sospettare che dietro i disegni inquietanti di Sirin possa celarsi una verità terribile. Intanto, Bahar partecipa insieme a Nisan e Doruk al matrimonio di Yeliz, ma al loro ritorno si ritrovano ad assistere a una violenta lite tra Hikmet e Ceyda. Per tranquillizzare i bambini, Bahar li convince che si tratta di una scena di un film e poi si rivolge ad Arif in cerca di aiuto.

Il giorno seguente, Nisan finge un malessere per non andare a scuola e Bahar, seppur riluttante, è costretta a lasciarla a casa da sola. Nel pomeriggio, mentre va a prendere Doruk, incontra il signor Musa e suo figlio Bora, rimasto deluso per l’assenza della madre a un’importante lettura di poesie. Quando rientra a casa, Bahar scopre con terrore che Nisan è sparita. In realtà, la bambina si è semplicemente recata al parco con il cagnolino Simit.

Yeliz chiede a Bahar di raccontarle finalmente la verità su Sarp e la donna decide di confidarsi, ammettendo però di non fidarsi delle versioni diffuse dai giornali. Nel frattempo, Hatice, turbata dai disegni di Sirin, decide di andare all’università della ragazza per parlare con un suo docente. Lì, alcune rivelazioni le fanno intuire il difficile passato della figlia e gli errori che forse avrebbe potuto evitare.

Alla scuola di Bora scoppia l’ennesima lite che riapre i conflitti tra i suoi genitori, Musa e Jale. Jale, ormai stanca e incapace di sentirsi madre, annuncia l’intenzione di chiedere il divorzio. Nel frattempo, Bahar sorprende il suo padrone di casa Yusuf mentre si intrufola nell’appartamento di Ceyda, con cui ha una relazione clandestina. Temendo che Bahar possa riferire tutto a suo marito, Ceyda ordina a Yusuf di sfrattarla.

I bambini, Nisan e Doruk, hanno modo di passare del tempo con i nonni, ma Hatice vive con disagio questo riavvicinamento forzato e vecchie ferite familiari riaffiorano. L’ennesima discussione tra Bahar e sua madre sfocia in accuse pesanti: Bahar rinfaccia ad Hatice di essere la responsabile del suicidio di suo padre. Sirin, appena rientrata, interviene brutalmente nella lite, sostenendo che il padre di Bahar amava un’altra donna e che il marito di Bahar fosse un depravato.

Quando Bahar se ne va, Enver cerca di riportare la calma e fa notare a Hatice che la figlia non ha nemmeno uno scaldabagno in casa. Più tardi, Hatice e Sirin vanno insieme al centro commerciale e Hatice decide di acquistare uno scaldabagno per Bahar. Sirin se ne accorge e manifesta apertamente il suo disappunto.

In un confronto intimo, Sirin rivela alla madre di essere stata testimone della morte di Sarp, lasciando intendere di aver avuto una relazione con lui. Racconta che l'uomo stava molestando una ragazza sul traghetto quando è stato aggredito ed è finito in mare. Dopo questa confessione, Hatice decide di troncare ogni rapporto con Bahar….