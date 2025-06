La forza di una donna anticipazioni: Hatice e Şirin gravemente ferite! Ecco perché

Un’improvvisa malattia dei piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil) farà precipitare gli eventi nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, la nuova dizi turca del pomeriggio di Canale 5. La pericolosa situazione verrà innescata da una nuova follia della giovane Şirin Sarıkadı (Seray Kaya), disposta a tutto per evitare che la madre Hatice (Bennu Yıldırımlar) faccia pace con la sorellastra Bahar (Özge Özpirinççi)…

La forza di una donna, news: Enver decide di aiutare Bahar

La storyline comincerà quando Bahar si renderà conto del fatto che Nisan ha la febbre altissima, motivo per il quale deciderà di portarla in piena notte in ospedale. Una volta arrivata sul posto, la donna capirà che anche Doruk è febbricitante e così il medico le dirà che entrambi hanno preso lo stesso virus, motivo per il quale è bene che stiano qualche giorno in casa.

Il mattino successivo, visto che dovrà andare per forza al lavoro, Bahar chiederà dunque a Enver Sarıkadı (Şerif Erol), il marito della madre Hatice, di badare a Doruk e Nisan per qualche ora. Il sarto accetterà col sorriso tale compito, ma col trascorrere delle ore capirà che non è in grado come vorrebbe di occuparsi dei bambini, soprattutto quando arriverà l’ora di preparare un pranzo salutare per evitare che stiano ancora peggio.

La forza di una donna, trame: il grande errore di Hatice

A quel punto, Enver si troverà costretto a chiedere aiuto a Hatice, decisa a non aver niente a che fare né con la figlia e né con i nipotini proprio come Şirin le ha chiesto di fare. Tuttavia, alla fine, Hatice non se la sentirà di abbandonare i bimbi al loro destino, tant’è che andrà a casa di Bahar e preparerà loro da mangiare.

Tuttavia, nonostante il bel gesto, Hatice proporrà al marito una condizione: Şirin non dovrà sapere ciò che ha fatto per Doruk e Nisan. Seppur dubbioso, Enver accetterà di mantenere il silenzio, ma purtroppo il destino non sarà così tanto benevolo. Possiamo infatti anticiparvi che il telefono di Hatice comincerà a squillare. Appena leggerà sul display la scritta “figlia”, Nisan risponderà convinta che si tratti di sua madre, ma purtroppo dall’altra parte della “cornetta” ci sarà Şirin.

La forza di una donna, spoiler: Hatice e Şirin gravemente ferite

Certa che la madre le abbia mentito, Şirin andrà quindi in escandescenze e comincerà a distruggere tutta la casa. Come se non bastasse, la ragazza si farà da sola dei piccoli tagli ai polsi e ai piedi e perderà i sensi. Quando ritornerà in fretta e furia a casa, certa della crisi di collera della parente, Hatice si troverà dunque di fronte ad una scena decisamente drammatica, tant’è che crederà che Şirin sia morta poiché non riuscirà a farle riprendere coscienza.

Proprio per questo, in preda alla disperazione più totale, Hatice si pugnalerà da sola al basso ventre, motivo per il quale verrà sottoposta ad una difficile operazione dopo l’arrivo dei soccorsi, che lei stessa avrà chiamato nel tentativo di aiutare Şirin. Una situazione drammatica che porterà Enver a provare dei sensi di colpa per l’aiuto dato a Bahar e che ha messo in pericolo Hatice e Şirin.

La faccenda porterà i telespettatori a scoprire che Enver è lo zio della dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici), la moglie di Musa (Devrim Özder Akın), il funzionario del Governatorato che ha stretto amicizia con Bahar…