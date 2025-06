La forza di una donna, anticipazioni puntata 4 giugno 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 4 giugno 2025

Impossibilitata a coprire le spese quotidiane, Bahar decide di accettare un secondo lavoro come cameriera in un ristorante. Tuttavia, questa scelta la obbliga a lasciare i suoi figli piccoli, Nisan e Doruk, soli in casa durante le ore di assenza. Al termine della sua prima serata di lavoro, Bahar rientra trovando i bambini spaventati e al buio. Spinta dalla necessità di garantire loro maggiore sicurezza, si reca presso gli uffici del Governatorato per richiedere un sussidio economico, ma la richiesta viene respinta.

Di conseguenza, Bahar è costretta a proseguire il lavoro notturno, esponendo i suoi figli a situazioni potenzialmente pericolose. Intanto, Sirin torna con la mente alla tragica scomparsa di Sarp e, mentre si trova davanti a uno studio fotografico, incrocia lo sguardo di Nisan. Notando una foto esposta, intuisce che Sarp era il padre di Nisan e Doruk, avuti con Bahar… Seguici su Instagram.