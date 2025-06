La forza di una donna anticipazioni: Sarp è ancora vivo!

La morte di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), il marito di Bahar (Özge Özpirinççi), ha sempre avuto dei contorni misteriosi. Non a caso, nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, i telespettatori avranno modo di scoprire che l’uomo è ancora vivo, anche se ha cambiato identità. Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza su questa storyline…

La forza di una donna, news: Bahar sospetta che Sarp sia vivo (per il motivo sbagliato)

La prima a convincersi dell’idea che Sarp non sia morto sarà Bahar, anche se per un motivo sbagliato. La donna infatti, nel cellulare del marito consegnatole in forma anonima da Enver Sarıkadı (Şerif Erol), troverà alcuni messaggi inviati alla presunta amante e successivi alla sua morte. Visto che ignorerà che la sorellastra Şirin (Seray Kaya) si è mandata da sola tali sms a causa della sua follia, Bahar inizierà a valutare l’ipotesi che il marito l’abbia semplicemente abbandonata.

Dati i sentimenti mai sopiti nei confronti di Sarp, Bahar si mostrerà felice per questo risvolto apparentemente positivo della storia. Ciò però la porterà anche a scontrarsi con Arif Kara (Feyyaz Duman), il quale sottolineerà che dovrebbe essere arrabbiatissima con Sarp, qualora avesse davvero lasciato di sua spontanea volontà lei e i piccoli Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün)…

La forza di una donna, spoiler: Sarp è ancora vivo!!!

Contemporaneamente a tutto questo, avverrà dunque il clamoroso colpo di scena: i telespettatori vedranno infatti Sarp in un letto di una lussuosissima villa al fianco di Pırıl (Ahu Yağtu), che si rivelerà essere la sua nuova moglie. Tuttavia, questa svolta verrà accompagnata anche da una stranezza: Pırıl si rivolgerà a lui chiamandolo Alp Karahan, segno del fatto che Sarp potrebbe avere cambiato identità.

Insomma, il marito di Bahar sarà ancora vivo e vegeto, ma darà l’impressione di essere completamente cambiato, anche nei modi di fare. Anche se sarà dolce e premuroso con Piril, Alp sarà meno irriverente e scherzoso e, soprattutto, sarà pieno di soldi!

La forza di una donna, trame: lo strano incontro di Bahar

Un risvolto sorprendente che, nel giro di poco tempo, entrerà in connessione con le tristi vicende di Bahar. Quest’ultima rischierà di essere investita da un’automobile guidata da Jülide (Şebnem Köstem), la madre di Sarp. In tal senso, possiamo anticiparvi che Bahar riconoscerà subito la suocera, anche se avrà un aspetto decisamente più curato rispetto al passato, ma Jülide darà l’impressione di non averla mai vista da nessuna parte e sarà fredda e distaccata nei suoi riguardi.

Ad ogni modo, visto che sarà certa dell’identità di Jülide, Bahar comincerà a scavare nella vita della donna per scoprire che cossìfatto negli ultimi quattro anni, ossia dal giorno in cui Sarp è stato dichiarato morto. Un’indagine che porterà subito ad un risultato: qualcuno dirà a Bahar che la donna ha lasciato il lavoro poiché il ricchissimo figlio ha deciso di prendersi cura di lei.

Parole che spingeranno Bahar a credere ancora di più che Sarp sia ancora vivo, visto che era l’unico figlio di Jülide… Seguici su Instagram.