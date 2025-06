La forza di una donna anticipazioni: Yusuf si traveste da donna, ecco perché

Non solo tragedie: ogni tanto a La forza di una donna, i telespettatori avranno anche modo di sorridere. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, Yusuf Kara (Yaşar Uzel) si troverà costretto a travestirsi da donna per un motivo ben preciso. Un risvolto comico che però rappresenterà anche la fine di un problema per la protagonista Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi)…

La forza di una donna, news: Bahar rischia di essere sfrattata

La situazione comincerà infatti a complicarsi per Bahar nel momento in cui la vicina di casa Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu) scoprirà che è al corrente della sua relazione con Yusuf, il loro locatore. A quel punto, dato il rapporto con il gelosissimo Hikmet (Melih Çardak), che minaccerà di ucciderla con le sue stesse mani qualora dovesse avere una tresca con un altro uomo, Ceyda chiederà a Yusuf di sfrattare Bahar.

Appena Yusuf le comunicherà che deve andare via entro la fine del mese, Bahar farà tutto il possibile per restare nell’appartamento, in primis perché non vorrà costringere i figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil) ad un nuovo e stressante trasferimento. Ogni suo tentativo risulterà però vano, visto che Yusuf terrà il punto e le concederà di trattenersi nella casa soltanto per l’inizio del mese successivo.

La forza di una donna, trame: Bahar viene aggredita da una sconosciuta

Tuttavia, il destino sorriderà a Bahar. Una mattina, una donna busserà infatti alla sua porta e l’accuserà di essere l’amante del marito. Dato che sarà totalmente innocente, la Çeşmeli rispedirà le accuse alla mittente, che per tutta risposta comincerà a picchiarla. Fortunatamente, Nisan e Doruk interverranno in difesa della madre e riusciranno a far perdere i sensi alla sconosciuta.

Col trascorrere dei minuti, Bahar scoprirà dunque l’arcano: la donna si annuncerà come la moglie di Hikmet, che invece si era presentato alla Çeşmeli come il marito di Ceyda. La nostra protagonista capirà dunque che colei che l’ha aggredita stava cercando in realtà la vicina. L’equivoco verrà chiarito ingenuamente da Doruk, che svelerà che Ceyda è la loro dirimpettaia.

La forza di una donna, spoiler: Yusuf si traveste da donna; ecco perché

A quel punto, la consorte di Hikmet busserà in malo modo alla porta di Ceyda, che proprio in quei momenti sarà in compagnia di Yusuf. Memore del fatto che Hikmet finirebbe per fare del male anche a lei, non avendo parlato della tresca di Ceyda con il locatore, Bahar penserà dunque di raccontare una menzogna alla sconosciuta, ossia che lì vive un uomo che si traveste da donna!

Approfittando della bugia raccontata, Ceyda obbligherà dunque Yusuf a vestirsi da donna in modo tale che la moglie tradita possa vederlo e fugare ogni suo sospetto su Hikmet, che difficilmente (a suo dire) allaccerebbe una relazione con un travestito. Una messinscena che, suo malgrado, Yusuf porterà a termine, anche per non rischiare di diventare il bersaglio di Hikmet.

Un risvolto comico che, come vi abbiamo già detto, rappresenterà un beneficio anche per Bahar. Appena scoprirà che cosa ha fatto credere alla moglie, pur ignorando l’effettivo travestimento di Yusuf, Hikmet sarà riconoscente alla Çeşmeli per aver protetto la sua tresca con Ceyda e le farà presente che le deve un favore.

Bahar chiederà dunque a Hikmet di intercedere con Yusuf affinché possa restare nell’appartamento ed evitare lo sfratto. Un favore che l’uomo rispetterà, tant’è che a Yusuf dirà al figlio Arif (Feyyaz Duman) di comunicare a Bahar che può restare… Seguici su Instagram.