La forza di una donna: Bahar comincia a stare male | Anticipazioni

Cos’altro potrà andare storto alla sfortunata Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi) nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna? Oltre a tutti i sacrifici che fa ogni giorno per il bene dei figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), la giovane vedova dovrà presto fare i conti con degli strani malesseri…

La forza di una donna, news: Bahar e il troppo lavoro

Impiegata nella stireria di una sartoria, che si preoccupa perlopiù della creazione di varie divise, Bahar inizierà ad un certo punto a sentirsi più affaticata del solito. Inizialmente, la Çeşmeli tenderà però a sottovalutare questi suoi malori, certa del fatto che siano da attribuire soltanto allo stress.

Una situazione presa del tutto sottogamba e che peggiorerà col trascorrere della narrazione, dato che Bahar finirà per perdere i sensi durante l’orario di lavoro. Tuttavia, la nostra protagonista non avrà nessuno che possa prendersi cura di Doruk e Nisan, dato anche il rifiuto della madre Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar) di instaurare un minimo rapporto con lei, e così Bahar continuerà a voler fare tutto da sola. Questo almeno finché il suo precario stato di salute non verrà notato da qualcun altro…

La forza di una donna, spoiler: che cos’ha Bahar?

Un giorno, all’uscita da scuola dove andrà a prendere Nisan e Doruk, Bahar comincerà a perdere sangue dal naso. Visto che sarà presente, il dipendente del Governatorato Musa Demir (Devrim Özder Akın) si offrirà volontario per dare uno strappo in ospedale alla Çeşmeli. Una volta arrivata sul posto, Bahar verrà dunque visitata dalla moglie di Musa, la dottoressa Jale (Ece Özdikici), che le prescriverà alcune analisi di routine.

Trascorsi alcuni giorni, Jale ritirerà dunque i referti e capirà che qualcosa non va in Bahar, motivo per il quale chiederà un consulto all’ex fidanzato Sinan (Oktay Gürsoy), dottore nel reparto di ematologia dell’ospedale. L’uomo consiglierà dunque a Jale di mettersi in contatto con Bahar per chiederle di tornare a farsi visitare urgentemente…

La forza di una donna, trame: Bahar non risponde alle telefonate di Jale

In ogni caso, possiamo anticiparvi fin da ora che Bahar non risponderà alle telefonate di Jale: per quale ragione? Doruk sarà scappato da scuola per cercare di trovare un cagnolino che si è smarrito (segnalato nei manifesti sparsi per la città). Fortunatamente, dopo aver vagato per ore senza meta nel mercatino di Istanbul, Doruk verrà ritrovato da un poliziotto, che poi lo consegnerà a Bahar.

Una ricerca che Bahar affronterà al fianco della madre Hatice, che però l'avrà raggiunta per un altro motivo: sottrarle il cellulare del defunto marito Sarp (Caner Cindoruk) che Enver (Şerif Erol) le avrà fatto recapitare in forma anonima. L'ennesima mossa che Hatice porterà avanti per proteggere la secondogenita Şirin (Seray Kaya), artefice del "furto" del cellulare di Sarp…