La forza di una donna: Bahar pensa che Sarp l’abbia tradita! | Anticipazioni

Un altro dolore sta per contraddistinguere le giornate della sfortunata Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi). Nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar si convincerà del fatto che l’amato e defunto marito Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) l’abbia tradita. Scopriamo insieme per quale ragione…

La forza di una donna, news: Enver fa recapitare a Bahar il cellulare di Sarp

La storyline partirà quando Enver Sarıkadı (Şerif Erol) ritroverà tra le cose della figlia Şirin (Seray Kaya) il cellulare di Sarp. Stranito, il sarto chiederà subito spiegazioni alla ragazza, che si limiterà a dirgli di aver conosciuto Sarp il giorno dello sfortunato incidente in mare che gli è costato la vita. Nonostante il parere contrario della moglie Hatice (Bennu Yıldırımlar), Enver deciderà di restituire in forma anonima il cellulare a Bahar, inviandole poi successivamente anche il caricabatterie.

Incredula di fronte allo strano ritrovamento, Bahar guarderà in continuazione alcune foto e video dal telefonino di Sarp, senza però mai leggere gli sms, come aveva appunto promesso di fare al marito in segno di fiducia nei suoi confronti. Un’opinione che Bahar cambierà, non trovandoci niente di male, quando l’amica Yeliz (Ayça Erturan) le farà presente che i messaggi potrebbero aiutarla a capire per quale ragione Sarp si trovasse nel traghetto il giorno in cui è morto.

La forza di una donna, spoiler: Bahar crede che Sarp l’abbia tradita!

Grazie a questa mossa, Bahar resterà quindi attonita quando si troverà di fronte a dei presunti messaggi d’amore mandati da Sarp ad un’altra donna. Addolorata al pensiero che il suo amato marito l’abbia tradita prima di passare a miglior vita, Bahar cercherà di mettersi in contatto con la presunta amante. In tal senso, possiamo dunque anticiparvi che il numero al quale Sarp avrà mandato gli strani messaggi corrisponderà a quello di Şirin.

Quest’ultima, ovviamente, non risponderà al cellulare, ma si limiterà a restare in silenzio e a ridere tutte le volte che Bahar, in lacrime, le chiederà di rivelarle la sua vera identità. Le mosse della diabolica sorellastra non si fermeranno però qui…

La forza di una donna, trame: Şirin cerca di avvicinarsi ad Arif

Un giorno, Şirin verrà costretta da Enver ad accompagnare il piccolo Bora (Demir Beyitolgu) a scuola pur di fare un piacere alla cugina Jale Demir (Ece Özdikici). La dark lady scoprirà dunque che Bora frequenta la stessa scuola di Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) e getterà le basi per un altro dei suoi folli piani appena vedrà che ad accompagnare i bambini a scuola è stato Arif Kara (Feyyaz Duman).

Informata da Bora del fatto che Nisan e Doruk hanno presentato a tutti quanti Arif come il loro “papà”, Şirin inizierà dunque a pensare che Bahar abbia una relazione con l’uomo. Proprio per questo, la Sarıkadı andrà nel quartiere di Tarlabaşı ed attaccherà bottone con Arif, dandogli addirittura il suo numero di telefono, e fingerà di essere in cerca di un appartamento a basso costo.

Come se non bastasse, al termine della giornata, Şirin svelerà a Hatice di aver trovato un fidanzato: una bugia che nasconderà l’ennesima macchinazione della folle Şirin… Seguici su Instagram.