La forza di una donna: Bahar scopre di avere un brutto male, ecco quale | Anticipazioni

Non c’è davvero pace per Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi). Nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, la sfortunata vedova di Sarp (Caner Cindoruk) scoprirà di avere un brutto male: l’anemia aplastica. Tuttavia, almeno inizialmente, Bahar sottovaluterà la difficile situazione…

La forza di una donna, news: i malori di Bahar

La storyline prenderà il via quando Bahar perderà i sensi al lavoro, ma eviterà di passare dall’ospedale perché deve andare a prendere a scuola i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil). Sul posto, Bahar comincerà però a perdere improvvisamente sangue dal naso, tant’è che Musa Demir (Devrim Özder Akın) la convincerà ad andare al pronto soccorso, dove troverà ad assisterla Jale (Ece Özdikici).

Passate alcune ore, Jale riceverà il responso delle analisi e la situazione della Çeşmeli comincerà a preoccuparla. Non a caso, la moglie di Musa chiederà un secondo consulto all’ematologo (ed ex fidanzato) Sinan (Oktay Gürsoy), il quale le farà presente che è necessario che la sua paziente si sottoponga al più presto a ulteriori analisi poiché sta rischiando addirittura la vita.

La forza di una donna, spoiler: Bahar ha l’anemia aplastica

Ovviamente, Jale cercherà subito di mettersi in contatto con Bahar, che però non le risponderà a causa di un altro dramma che starà contraddistinguendo le sue ultime giornate. La nostra protagonista sarà infatti in crisi nera perché convinta del fatto che il marito Sarp avesse un’amante. Ignara dell’ennesimo tranello della sorella Şirin Sarıkadı (Seray Kaya), capace di mandarsi da sola dei messaggi d’amore dal telefono di Sarp, lo stesso che Enver (Serif Erol) le avrà fatto recapitare in gran segreto, Bahar si convincerà di aver avuto un matrimonio basato sulla menzogna.

Come se non bastasse, Şirin si divertirà a fare delle telefonate a Bahar nelle quali non spiccicherà nemmeno una parola. Una vera e proprio tortura per la Çeşmeli, che ad un certo punto risponderà alle telefonate di Jale e apprenderà che ha l’anemia aplastica. Un male che richiederà anche che si sottoponga a delle lunghe terapie…

La forza di una donna, trame: la reazione di Bahar alla malattia

Per prima cosa, Bahar chiederà a Jale se la sua assicurazione coprirà i costi della terapia, non trovando una risposta del tutto favorevole in tal senso. In ogni caso, la dottoressa si sarà presa davvero a cuore il caso di Bahar e le dirà che non deve preoccuparsi per quello; piuttosto sottolineerà che è necessario che lotti, visto che è l’unica persona sulla quale Nisan e Doruk possono contare.

Comunque sia, lo status psicologico in cui verserà Bahar sarà davvero altalenante. Proprio per questo, nei primi giorni, la donna darà l’impressione di voler accantonare del tutto l’idea che è gravemente malata e cercherà di andare avanti con la sua vita come se niente fosse. Inutile dire però che, col tempo, l’anemia comincerà a farsi sentire sempre di più… Seguici su Instagram.