La forza di una donna: Bersan vuole riconquistare Arif | Anticipazioni

Una ex piuttosto scomoda sta per turbare la quotidianità di Arif Kara (Feyyaz Duman). Nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, l’uomo si troverà a dover fare i conti con Berşan (Sahra Şaş), con la quale sarà stato legato sentimentalmente per diverso tempo…

La forza di una donna, news: Arif sempre più attratto da Bahar

La storyline inizierà ad accendersi quando Arif darà sempre più l’impressione di essere attratto da Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi). Non a caso, il barista cercherà di aiutare la nostra protagonista quando il padre Yusuf (Yaşar Uzel) cercherà di cacciarla dalla casa che ha preso in affitto per assecondare un capriccio dell’amante Ceyda (Gökçe Eyüboğlu).

Inoltre, Arif proverà un senso di protezione nei riguardi dei piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), tant’è che accetterà addirittura di accompagnarli a una mensa di beneficienza organizzata dalla scuola e fingerà di essere loro padre. Neanche a dirlo, tale modo di fare non piacerà inizialmente a Bahar, all’oscuro di tutto quanto poiché Nisan e Doruk glielo avranno nascosto, ma alla fine capirà che Arif è stato mosso da buone intenzioni…

La forza di una donna, spoiler: Bersan ritorna nel quartiere

Contemporaneamente a tutto ciò, si affaccerà sulla scena Bersan, l’ex fidanzata di Arif. Incurante del fatto che Arif non voglia più saperne di lei dal giorno in cui ha scelto di sposare il suo migliore amico Ekrem, Bersan chiederà a Ceyda di aiutarla a riconquistare il bel barista.

L’impresa si rivelerà però più difficile del previsto. Non a caso, Bersan arriverà ad utilizzare anche un subdolo stratagemma per attirare le attenzioni di Arif. Possiamo infatti anticiparvi che Bersan si colpirà da sola con una pietra in viso e poi darà la colpa all’ex suocero Yusuf. Parole alle quali Arif non darà tanto peso, soprattutto quando Yusuf si dirà estraneo al fatto e gli dirà che ha semplicemente chiesto a Bersan di andare via per non procurargli altro dolore.

La forza di una donna, trame: Bersan inizia a guardare con sospetto Bahar

Visti tutti questi insuccessi, Bersan inizierà ad osservare con attenzione ogni mossa di Arif. Proprio per questo, la donna intuirà che l’yomo si è invaghito di Bahar, la nuova dirimpettaia di Ceyda. Una situazione che Bersan non vorrà minimamente accettare, anche se saprà benissimo che Bahar non ricambia (almeno per ora) l’interesse che Arif nutre verso di lei.

Visto che non potrà ritornare tra le braccia di Ekrem, che l’avrà lasciata dall’oggi al domani, Bersan non vorrà neanche prendere in considerazione l’idea che Arif l’abbia dimenticata per sempre ed il suo obiettivo principale sarà quello di ostacolare l’avvicinamento tra il suo ex e Bahar. E la fortuna sembrerà sorridere a Bersan quando incontrerà per caso Şirin Sarıkadi (Seray Kaya), la folle sorellastra di Bahar… Seguici su Instagram.