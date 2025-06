La forza di una donna: ci siamo, parte la nuova dizi turca di Canale 5!

(Da comunicato stampa Mediaset) A partire da martedì 3 giugno alle ore 14:45, Canale 5 propone in prima visione assoluta la serie La forza di una donna, remake del celebre thriller-drama giapponese Woman. La storia racconta la vita di una madre single che, dopo la tragica scomparsa del marito, affronta con coraggio e determinazione le sfide quotidiane, crescendo da sola i suoi due figli.

Prodotta da Medyapım e MF Yapım, con la sceneggiatura firmata da Hande Altaylı, la serie è ambientata nel vivace quartiere di Tarlabaşı, a Istanbul. Distribuita in diversi paesi tra cui Spagna, Colombia, Ecuador, Portorico, El Salvador e Francia, questa produzione ha ottenuto numerose candidature e conquistato ben nove premi.

Il cast vede protagonista Özge Özpirinçci nel ruolo di Bahar Çeşmeli, affiancata da Caner Cindoruk che interpreta il marito Sarp Çeşmeli, Bennu Yıldırımlar nei panni della madre Hatice Sarıkadı e Seray Kaya nel ruolo della sorellastra Şirin Sarıkadı.

Al centro della trama, la vicenda di Bahar, una donna che nonostante le avversità cerca di affrontare ogni giornata con il sorriso. Rimasta orfana di madre all’età di otto anni, è stata cresciuta dal padre. Ora, dopo aver perso il marito in un incidente, si trova sola con i figli Nisan e Doruk, ma trasforma la difficoltà economica in creatività e la mancanza in occasione di scoperta. Vent’anni dopo l’abbandono, la madre Hatice ritorna improvvisamente nella sua vita, ma è la gelosa e disturbata Şirin a ostacolare ogni possibilità di riavvicinamento.

Proprio quando tutto sembra crollare, una nuova scioccante scoperta: Bahar è affetta da una grave forma di anemia e necessita con urgenza di un trapianto di midollo. L’unica donatrice compatibile è proprio Şirin…

Ma il colpo di scena più sconvolgente deve ancora arrivare: Sarp, il marito che tutti credevano morto, è in realtà vivo. Ora si fa chiamare Alp Karahan, è sposato con la benestante Pırıl ed è padre di due gemelli. Dietro alla sua sparizione e al finto incidente si cela ancora una volta l'ossessiva e malvagia Şirin…