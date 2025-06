La forza di una donna: Jale e il bacio con Sinan | Anticipazioni

Il matrimonio infelice tra il funzionario del Governatorato Musa Demir (Devrim Özder Akın) e la dottoressa Jale (Ece Özdikici) prenderà sempre più spazio nelle prossime puntate de La forza di una donna. E in tutto ciò avrà un peso molto forte Sinan (Oktay Gürsoy), il grande amore di Jale…

La forza di una donna, news: Jale è infelice con Musa

Fin dalle prime puntate, Jale ha dato l’impressione di essere abbastanza infelice al fianco di Musa, verso il quale non ha mai nutrito una vera e propria attrazione. Proprio per questa ragione, la dottoressa non riesce ad essere una buona madre nemmeno per il piccolo Bora (Demir Beyitolgu), che invece cerca di continuo le sue attenzioni.

Non a caso, Jale arriverà alla conclusione di divorziare da Musa, il quale non sarà però disposto a rinunciare alla sua famiglia. Una situazione abbastanza precaria che peggiorerà quando Jale comincerà a lavorare a stretto contatto con Sinan, il suo storico ex…

La forza di una donna, trame: Sinan e il rapporto mai chiarito con Jale

Grazie ai dialoghi tra i due personaggi, i telespettatori avranno modo di scoprire che il fidanzamento tra Jale e Sinan si è interrotto a causa di un tradimento dell’uomo. Da vero e proprio donnaiolo, Sinan si prenderà le sue colpe per l’interruzione del rapporto, ma non potrà fare a meno di recriminare a Jale il fatto che si è sposata poco dopo con Musa, non dandogli nemmeno la minima possibilità di riconquistarla.

Anche se nel frattempo si sarà rifatto una famiglia e avrà una nuova compagna, Sinan non avrà mai accantonato del tutto i sentimenti che ha provato per Jale. Non a caso, il dottore non si farà alcuno scrupolo a corteggiare la donna, soprattutto quando noterà che il suo matrimonio con Musa è visibilmente in crisi…

La forza di una donna, spoiler: Jale e il bacio con Sinan

Non a caso, Sinan approfitterà di una serata trascorsa per caso con Jale per fare il primo passo e darle un bacio. Tale gesto, inaspettatamente, riaccenderà il desiderio di Jale, la quale ricercherà le attenzioni di Sinan anche se si sentirà in colpa nei confronti del fedelissimo Musa. Nonostante ciò, Jale sentirà di dover ringraziare Sinan quando le farà recapitare un mazzo di fuori nel suo studio.

Vi possiamo però anticipare sin da ora che l’entusiasmo di Jale durerà molto poco, visto che quello stesso giorno un’infermiera le dirà di aver visto Sinan in atteggiamenti intimi con la sua fidanzata proprio all’interno dell’ospedale. Rivelazione che porterà Jale a capire che Sinan è rimasto sempre lo stesso latin lover di un tempo… Seguici su Instagram.