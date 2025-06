La forza di una donna, trama 9 giugno: Hatice teme che i disegni di Sirin celino una verità sconvolgente

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 9 giugno 2025

Hatice teme che i disegni di Sirin possano celare una verità sconvolgente. Intanto, Bahar, insieme a Nisan e Doruk, partecipa al matrimonio di Yeliz. Al loro rientro, però, si trovano ad assistere a un acceso confronto tra Hikmet e Ceyda. Per tranquillizzare i bambini, Bahar li convince che i due stiano semplicemente recitando in un film. In seguito, si confida con Arif per chiedergli supporto.

Il giorno successivo, Nisan finge di sentirsi male per evitare di andare a scuola, costringendo, seppur controvoglia, Bahar a lasciarla sola in casa. Nel pomeriggio, mentre va a prendere Doruk a scuola, Bahar si imbatte nel signor Musa e suo figlio Bora, visibilmente deluso dall’assenza della madre durante la lettura delle poesie scolastiche.

Al ritorno a casa, però, Bahar viene colta dal panico: Nisan è sparita. Fortunatamente, si scopre che la bambina si trova al parco a giocare con Simit…