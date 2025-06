La notte nel cuore, anticipazioni quarta puntata 15 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 15 giugno 2025

Mentre la famiglia Sansalan si dedica ai preparativi per la cerimonia dell’hennè, tensioni latenti e segreti irrisolti minacciano di venire a galla. Harika organizza una festa opulenta che culmina in una sorpresa destinata a umiliare pubblicamente Sevilay, scatenando disordine e dissapori. Nel frattempo, Nuh e Melek fanno pressione su Sumru affinché confessi la verità a Samet: sono i suoi figli. Profondamente tormentata dal senso di colpa, Sumru cede e si confida con la madre in un momento di fragilità. Sevilay, sopraffatta dalle circostanze, decide di fuggire, determinata a ricominciare altrove.

Cihan rivela il proprio dolore per la perdita della madre, esprimendo la solitudine che ne è derivata, ed entra in sintonia con Melek condividendo esperienze simili. Costretta a un matrimonio combinato, Sevilay riceve l’aiuto di Nuh per sottrarsi a questa imposizione, creando ulteriore scompiglio in seno alla famiglia Sansalan. Samet e Hikmet si affannano a cercarla e riportarla a casa, mentre segreti familiari e atti di manipolazione emergono. Sumru vive nell’angoscia che il proprio passato venga svelato, mentre le tensioni familiari aumentano insieme al peso delle questioni legate all’eredità e al futuro della famiglia.

Hikmet ha un infarto improvviso e viene ricoverata d'urgenza, suscitando grande preoccupazione tra i suoi cari. In questo clima teso, Sumru tenta di placare i conflitti con Melek e Nuh, i quali la accusano di averli abbandonati. Sevilay, divorata dal senso di colpa verso la madre, torna a casa promettendole di accettare il matrimonio desiderato da lei. Nel frattempo, Cihan scopre che Esat ha compromesso un contratto multimilionario e lo affronta con minacce. Parallelamente, Samet e Cihan concludono un affare con Tahsin per soddisfare le richieste delle modelle ospitate nel loro albergo. La verità sull'infarto di Hikmet viene infine rivelata: era una messinscena orchestrata da lei e Samet per costringere Sevilay a tornare e accettare di sposare Cihan…