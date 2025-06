La notte nel cuore, anticipazioni quinta puntata 22 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 22 giugno 2025

Cihan, ancora scosso dal tradimento del fratellastro Esat, gli propone di gestire un’azienda automobilistica, ma il suo vero obiettivo è trascinarlo in una situazione difficile. Nel frattempo, Nihayet, preoccupata per il benessere della famiglia, mette in atto un piano per contrastare Nuh e Melek. Fingendo di aver appena scoperto un segreto legato ai figli di Sumru, decide di rivelare ai nipoti il passato nascosto della madre. Contemporaneamente, Hikmet ha un confronto con Tahsin, il nuovo proprietario della casa di famiglia, che sembra celare delle intenzioni ambigue. Intanto, Cihan e Sevilay acconsentono a sposarsi con l’intenzione segreta di divorziare presto. Nel tentativo di ristabilire un rapporto con i nipoti, Nihayet regala a Melek un vecchio anello di famiglia e lascia a Sumru il compito di raccontare tutta la verità.

Nuh viene improvvisamente arrestato con l’accusa di omicidio, provocando nel frattempo uno sconvolgimento in Melek, che cerca disperatamente di dimostrare la sua innocenza. Sumru fatica a ristabilire un legame con i figli che aveva abbandonato, mentre Nihayet sembra essere dietro all’arresto di Nuh, anche se Melek si rifiuta di crederci. In una svolta che mescola sentimenti e azioni, Cihan, innamorato in segreto di Melek, le offre il proprio aiuto e ingaggia un avvocato per sostenere la difesa del fratello. Intanto, Harika rimane ferita in un incidente domestico, mentre Sumru e sua madre Nihayet discutono animatamente del futuro dei gemelli. L’episodio culmina con la promessa di Melek a Nuh: farà tutto il possibile per riportarlo in libertà.

L'ultimo dei tre episodi della serata ruota attorno alla disperata condizione di Nuh, ancora detenuto in carcere. Melek, sopraffatta dall'angoscia, si confida con Cihan, che la rassicura e promette di dimostrare l'innocenza del fratello. Nel frattempo, il direttore della prigione comunica a Cihan che una donna di nome Sevilay Gunser si è presentata dichiarandosi sua cugina e chiedendo di vedere Nuh. Durante le sue indagini, Cihan riesce a trovare le prime prove che sembrano confermare l'innocenza di Nuh e decide di andare avanti con la difesa, coinvolgendo Samet e il resto della famiglia. Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente quando viene a sapere che il maggiordomo Bunyamin ha messo in circolazione voci diffamatorie su Sevilay. Dopo un acceso confronto fisico con Bunyamin, Cihan offre a Sevilay la decisione finale sul destino dell'uomo all'interno della villa…