La notte nel cuore, anticipazioni sesta puntata 27 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di venerdì 27 giugno 2025

I Sansalan costringono Bunyamin a scusarsi con Cihan e Sevilay per le parole offensive rivolte loro e per aver leso la loro dignità, con la minaccia di un licenziamento. Sebbene neghi di aver commesso tali offese, Bunyamin chiede scusa a entrambi, ma Cihan decide di non accettarle. Grazie al supporto dell’avvocato di Cihan, Nuh viene scagionato e rilasciato dalla prigione. Inizialmente accusato di aver provocato un incidente mortale ad Aksu, emergono prove che dimostrano come alla guida dell’auto ci fosse un amico di Nuh, che aveva celato la verità.

Nonostante le preoccupazioni e le paure di Melek, Cihan riesce a persuaderla a fare una gita in mongolfiera. Intanto proseguono i preparativi per il matrimonio tra Cihan e Sevilay, e il giorno delle nozze arriva finalmente. Nuh e Melek faticano a credere che i due cugini si sposeranno davvero.

Durante la cerimonia, però, Sevilay si rifiuta di sposare Cihan. È convinta che sua madre Hikmet e suo zio Samet abbiano organizzato quel matrimonio per i propri tornaconti personali. Nel frattempo, Melek corre da Nuh per informarlo della notizia. Improvvisamente, una sparatoria colpisce la villa, ma fortunatamente nessuno degli ospiti rimane ferito. Si scopre che l’attacco è stato orchestrato da Tahsin, deciso a distruggere Samet e la sua famiglia.

Nuh e Melek cercano invano sostegno dalla nonna materna, che in realtà trama segretamente per liberarsi della loro presenza, fingendo interesse e adulandoli. Harika si intromette e li aggredisce verbalmente; Nuh sta per affrontarla rivelando tutto ma si trattiene, giurando vendetta. Nel frattempo, il rapporto ambiguo tra Tahsin e Samet sembra farsi sempre più saldo. Tahsin promette di trovare il responsabile della sparatoria nella villa, ma Cihan rimane diffidente nei suoi confronti. Malgrado tutto, sembra crescere una vicinanza tra Melek e Cihan, suscitando il disappunto di Sumru.

Quando Cihan le propone di accompagnarlo al grande evento promozionale che hanno organizzato, Melek accetta. L'evento dovrebbe rimanere altamente blindato ai media, ma Bunyamin riesce a introdurre di nascosto una troupe giornalistica, che viene però prontamente allontanata. Cihan accusa Esat dell'accaduto ed Esat, furioso, aggredisce Bunyamin, il vero responsabile dell'intrusione. Nel frattempo, Nuh accompagna Sevilay nella cittadina dove è cresciuta, riportandola ai luoghi della sua infanzia….