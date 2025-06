La promessa, anticipazioni 1 e 2 luglio: Curro sconvolto dopo aver fatto una scoperta

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 1 e mercoledì 2 luglio 2025

Romulo, sempre più debole, confida a Pia di essere lui l’assassino di Gregorio. L’improvvisa partenza di Margarita sconvolge La Promessa, spingendo il Conte de Ayala a confrontarsi Lorenzo, l’ultima persona ad averla vista, per ottenere risposte. Nel frattempo, Martina si rivolge a Cruz per chiarire il comportamento insolito della madre. Cruz le spiega di aver ricevuto una lettera da Margarita, in cui quest’ultima annunciava la sua decisione di andarsene e il rifiuto di sposare il conte.

Maria ammette a Teresa che la relazione con Salvador non sta funzionando e che sta pensando di lasciarlo. Intanto, si sviluppa una crescente complicità tra Maria e Marcelo. Santos accetta la proposta di Petra: la governante parlerà con la marchesa per indagare sulla misteriosa morte della madre. La duchessa de Carril fa ritorno al palazzo, ma questa volta non riesce a evitare il capitano de la Mata, che non crede alle sue scuse legate alla cucina per giustificare le visite. Curro resta sconvolto quando scopre che Julia ha rivelato il suo segreto…