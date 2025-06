La promessa, anticipazioni 10 giugno: Alonso cerca di ottenere il rilascio di Manuel

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 10 giugno 2025

Pia e Romulo spiegano a Ricardo le ragioni dietro la falsa morte di Pia. Jana vorrebbe andare a trovare Manuel in caserma, ma Curro la dissuade. Catalina scopre che Adriano se n’è andato. Lope confida a Vera che la duchessa gli ha ordinato di non sposarla.

Alonso effettua diverse chiamate nel tentativo di ottenere il rilascio di Manuel. Cruz e Alonso si recano in caserma per far visita a Manuel, il quale raccomanda loro di restare vicini a Jana. Durante il colloquio, Manuel rivela a Cruz che Pia è ancora in vita, mentre Cruz suggerisce ad Alonso di sfruttare l’occasione per allontanare Jana definitivamente.

Romulo comunica ufficialmente alla servitù che Pia è viva, suscitando la rabbia di Ricardo, che lo accusa di avergli nascosto tutto. Infine, Alonso dice a Jana che non può sposare Manuel e si dichiara disposto a offrirle del denaro affinché lasci tutto e se ne vada….