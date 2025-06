La promessa, trama 12 giugno: Manuel, in carcere, risponde alle accuse di Burdina

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 12 giugno 2025

Cruz critica Alonso per il maldestro tentativo di corrompere Jana, facendogli notare che non è in questo modo che riusciranno a liberarsi di lei. Nel frattempo, Pia fa visita alla servitù de La Promessa, dove viene accolta calorosamente. Petra, ancora profondamente risentita verso Romulo per essere stata tenuta all’oscuro, lo affronta, ma lui si giustifica spiegando di aver agito così perché in passato qualcuno l’aveva vista parlare con Gregorio nella tenuta. Pia domanda notizie di Ricardo.

Manuel si trova in carcere e risponde alle accuse mosse da Burdina, spiegando che i biglietti del treno per Madrid erano necessari per sposarsi in segreto e che il denaro prelevato serviva per allontanare Gregorio da Pia. Curro cerca di confortare Jana e le rivela che Julia ha iniziato a fare domande su di loro. Catalina, in preda alla disperazione, confessa a Simona di essere incinta, dando origine a un acceso confronto che coinvolge anche Romulo…