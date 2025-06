La promessa, anticipazioni 14 e 15 giugno: Ricardo affronta Romulo per le bugie su Pia

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 14 e domenica 15 giugno 2025

Jana è sul punto di lasciare la Promessa dopo essere stata licenziata dal signor marchese a causa della sua relazione con Manuel. Tuttavia, Cruz le chiede di rimanere fino al ritorno di Manuel dalla prigione. Nel frattempo, Manuel, che si trova in caserma, legge con emozione le lettere d’amore inviate dall’amata. Ricardo affronta Romulo per le bugie raccontate sulla morte di donna Pia; il giorno seguente, la donna si presenta da lui per chiarire la situazione. Tuttavia, Ricardo, ferito dal suo comportamento, decide di non riavvicinarsi.

Catalina, in attesa di un figlio e seguendo i consigli di Simona, tenta di sistemare le cose con Pelayo per il bene del bambino che porta in grembo. Cruz e Alonso, nonostante i problemi nella loro relazione, si impegnano a trovare una soluzione per far uscire il figlio dalla caserma. Una sera, Santos scopre casualmente che suo padre gli sta nascondendo qualcosa riguardo alla morte della madre e decide di parlarne con donna Petra…