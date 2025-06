La promessa, anticipazioni 22 giugno: Pelayo dichiara che il bambino di Catalina è suo

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 22 giugno 2025

La rivelazione di Pelayo riguardo alla gravidanza di Catalina sconvolge tutti. Catalina, messa alle strette, si vede costretta a confessare alla propria famiglia di essere incinta. Pelayo, con un gesto inaspettato, decide di mentire per evitare che la ragazza venga ulteriormente mortificata, dichiarando che il bambino che porta in grembo è suo. Intanto, Manuel, entusiasta all’idea di partecipare alla merenda organizzata dall’amico Jacobo insieme a Jana, rimane deluso nell’apprendere che l’evento è stato cancellato.

Lope tenta di riconciliarsi con Vera, ma lei gli annuncia fermamente la sua decisione di lasciare La Promessa, incapace di superare ciò che è accaduto. Nel frattempo, Marcelo inizia a integrarsi sempre di più con gli altri membri della servitù, guadagnandosi stima e rispetto. Santos, dopo aver architettato un piano per tornare al proprio paese in cerca di verità riguardo a sua madre, rientra alla tenuta con una scoperta significativa. Nel finale, Manuel comunica ai marchesi il desiderio di far trasferire Jana al piano nobile…