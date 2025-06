La promessa, anticipazioni 23 e 24 giugno: Santos non trova la tomba della madre…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 23 giugno 2025

Manuel comunica ai suoi genitori l’intenzione di sposare Jana e di condividere con lei gli spazi familiari. I marchesi reagiscono con rabbia, ma lui ribadisce fermamente che, dopo l’esperienza traumatica con il matrimonio di Jimena, non è più disposto a scendere a compromessi.

Santos confida a Petra che, tornato nel suo paese natale, Masegoso, nessuno sembra conoscere i suoi genitori con certezza. Scosso da questa scoperta, decide di recarsi al cimitero per cercare la tomba della madre, ma non riesce a trovarla. Con l’aiuto di Petra, comincia a sospettare che Ricardo gli abbia mentito per nascondere la verità su sua madre.

Vera presenta le dimissioni e annuncia che lascerà il posto non appena Petra avrà trovato una sostituta. Margarita nutre dei dubbi su Ignacio e lo interroga sul suo passato sentimentale. Lope cerca di persuadere Vera a non rinunciare a tutto. Nel frattempo, Maria mostra un interesse crescente nei confronti di Marcelo, un sentimento che non sfugge alle cuoche.

Cruz e Alonso suggeriscono un matrimonio immediato per far sembrare il futuro parto una semplice gravidanza anticipata, così da evitare possibili scandali. Infine, Jana fa visita a don Romulo in prigione e si accorge delle sue precarie condizioni….