La promessa, anticipazioni 25 giugno: Petra, accusa Jana di essere l’amante di Manuel

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 25 giugno 2025

La duchessa di Carril fa ritorno a La Promessa per osservare da vicino la difficile situazione tra Lope e Vera. Nel frattempo, Rómulo resta incarcerato e, nonostante le numerose visite, le sue condizioni sembrano aggravarsi sempre di più.

Catalina trova conforto nel supporto di suo fratello Manuel, che si mostra sinceramente entusiasta per il bambino che lei sta aspettando. Un nuovo confronto si accende tra Martina e Ayala, mettendo Margarita in una posizione di difficoltà. Martina è nuovamente minacciata dal Conte de Ayala e decide di sfogarsi con Curro, salvo poi rimproverarlo per averle nascosto alcuni segreti importanti, come il fatto che Jana sia sua sorella.

Jana affronta una discussione accesa con Petra, che la accusa di essere l'amante di Manuel. Quest'ultimo, invece, si scontra direttamente con i genitori, determinato a ottenere per Jana una stanza al piano nobile del palazzo…