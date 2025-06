La promessa, anticipazioni 27 giugno: Vera vorrebbe lasciare la tenuta…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 27 giugno 2025

Manuel risponde di essere pronto a rinunciare a tutto, tranne all’amore di Jana. Martina confida a Curro che Julia le ha svelato come lui e Jana siano fratelli, chiedendogli se ciò corrisponda al vero. Jana, intanto, ammette a Maria di non sentirsi in grado di partecipare alla festa che le stanno organizzando, poiché si sente giù di morale. Martina condivide con sua madre che Ayala l’ha minacciata e Margarita, rassicurandola, le promette che non le succederà più nulla di male.

Pelayo e Catalina annunciano la gravidanza brindando insieme alla servitù. La notizia si diffonde rapidamente anche al piano nobile, dove suscita scandalo e critiche feroci contro Catalina. L'unica a difenderla apertamente è Margarita. Nel frattempo, Ricardo fa le sue congratulazioni a Pelayo, il quale però gli confessa di non essere affatto felice all'idea di crescere un figlio non suo. Nonostante i suoi veri sentimenti, decide comunque di fingere gioia per salvare le apparenze. Vera rivela a sua madre il desiderio di lasciare la Promessa a causa di un litigio con Lope…